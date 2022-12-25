نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بميدان السيدة عائشة

كتب ـ سيد الخلفاوى

رفعت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، التراكمات و مخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بمنطقة السيدة عائشة خلف مسجد المسبح، ضمن خطة تحسين المظهر العام للمنطقة، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة للمركزية للشؤون الفنية والمهندسة رحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية.

ودفعت الهيئة 10 سيارات قلاب كبير و2 لودر وحفار، وتم التعامل ورفع التراكمات وفق خطط الهيئة لرفع التراكمات والمخلفات بكافة أرجاء العاصمة مع رفع مستوى النظافة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة.

وتولى محافظة القاهرة اهتمامًا بالغًا بتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى الخدمات بها، حيث تم وضع معالم واضحة لتطوير العشوائيات يشمل الانتهاء من تطوير المناطق الخطرة بنهاية عام 2022 مع العمل بالتوازي على تحسين مستوى الخدمات وتخطيط الأماكن غير المخططة بمبدأ التنمية بالمشاركة بما يحقق جودة حياة المواطن المصرى وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هيئة نظافة وتجميل القاهرة تقوم بحملة لرفع تراكمات مخلفات البناء بالطريق الدائرى بمنطقة المعادى وكارفور ضمن الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء العاصمة وإعادة المظهر الحضارى والجمالى لها تماشيًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.

وتواصل محافظة القاهرة أعمال إزالة تراكمات مخلفات بناء بمنطقة الأربعين بالبساتين بلغت حوالي مليون متر مكعب، وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الإزالة تأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين بأحياء القاهرة، والاهتمام بالبيئة، حيث أسهمت إزالة التراكمات فى إعادة فتح الشارع للمشاة والسيارات.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى أن حملة إزالة مخلفات البناء يشارك فيها 15 قلاب و2لودر، وحفار وبلدوزر لإزالة المخلفات وتجريد الأتربة لجميع مداخل ومخارج المنطقة .