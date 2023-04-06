حصول محطة رفع صرف صحى الشوكا بسوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

حصلت محطة رفع صرف صحى الشوكا، التى تبلغ طاقتها التصميمية 20 لترا لكل ثانية، وشبكة صرف صحى الشوكا التى يبلغ طولها 22550 مترا على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحى .
وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أنه تم تجديد الشهادة الدولية لمحطة مياه أولاد سالم المرشحة بمركز دار السلام للمرة الثانية والتى تبلغ طاقتها التصمية 60 الف متر مكعب لكل يوم وأن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.
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