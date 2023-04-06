حصول محطة رفع صرف صحى الشوكا بسوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

حصلت محطة رفع صرف صحى الشوكا، التى تبلغ طاقتها التصميمية 20 لترا لكل ثانية، وشبكة صرف صحى الشوكا التى يبلغ طولها 22550 مترا على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحى .

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أنه تم تجديد الشهادة الدولية لمحطة مياه أولاد سالم المرشحة بمركز دار السلام للمرة الثانية والتى تبلغ طاقتها التصمية 60 الف متر مكعب لكل يوم وأن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة، أنه حصلت 10 محطات مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 349200 متر مكعب يوم بنسبة 65% من المياه السطحية كما حصلت 5 محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 135224 متر مكعب لكل يوم تمثل 54% من اجمالى مياه الصرف الصحى وأن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور أحمد معوض نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكذلك القائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.