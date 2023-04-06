حريق يلتهم 8 آلاف دجاجة بمزرعة بقرية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شب حريق بمزرعة دواجن بمنطقة قضاعة الغربية بجوار محطة صرف الاستزراع السمكى بقرية بر بحرى بمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مما أدى لنفوق 8 آلاف دجاجة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، ومجلس مدينة بلطيم، إشارة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بمنطقة قضاعة الغربية بجوار محطة صرف الاستزراع السمكى بقرية بر بحرى بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارة الدفاع المدني لموقع الحريق بمساعدة الأهالي، وجرى إخماد الحريق، بمتابعة اللواء عمر الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأسفر الحريق عن نفوق 8 آلاف دجاجة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.



ارتفاع ألسنة النيران بالمزرعة



موقع مزرعة الدواجن بقرية ببلطيم