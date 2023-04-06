محافظ كفر الشيخ: اختيار 180 مواطنا لأداء فريضة الحج من الجمعيات الأهلية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن قرعة الحج الالكترونية التي أجريت اليوم الخميس، على بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أسفرت عن اختيار 180 من المتقدمين الراغبين في أداء فريضة الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية، من بين 780 متقدم على مستوى مراكز المحافظة الـ 10، موجها التهنئة للفائزين بقرعة الحج، داعيا الله أن يوفقهم في أداء فريضة الحج، ويعدون لأسرهم بسلامة الله وأمنه.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أن الـ 180 الفائزين بقرعة الحج من 10 مراكز بالمحافظة، وسيتم توفير 4 أتوبيسات لهم لنقلهم، عقب الانتهاء من إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، مشيراً أن تكلفة الحج 186 ألف و500 جنيه.

يذكر أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج 22 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2500 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 42%، وبلغت نسبة السيدات 58% ، وشهدت القرعة الإلكترونية اختيار 5250 حاجا، وسيتم منح الحجاج المختارين في القرعة مهلة أسبوعًا لإتمام الإجراءات لسداد تكلفة الحج، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، وتم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الحجاج المسافرين بأهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

كما تم اختيار مشرف لكل 46 حاجا من أصحاب الخبرات الاشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كافة الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا يزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بخلاف البعثة الاشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي .