وقالت إنه رغم أن الأطفال الصغار بشكل عام معرضون لخطر منخفض للإصابة بأعراض مرضية خطيرة جراء كوفيد-19، فإن الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من حالات طبية أساسية هم أكثر عرضة لدخول وحدات العناية المركزة للأطفال بأكثر من 7 مرات، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.



وقد سمحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية للمرة الأولى باستخدام لقاح "فايزر-بيونتك" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 4 سنوات في 6 ديسمبر الماضي.



وبناء على هذه الموافقة، أوصت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين بضرورة إعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 4 سنوات والذين هم في عرضة لمخاطر سريرية، غير أن اللجنة لا توصي حاليا بتحصين الأطفال في نفس الفئة العمرية إذا كانوا غير معرضين لأي مخاطر سريرية.



ويجب إعطاء الأطفال المؤهلين جرعتين من اللقاح، بفاصل 8 إلى 12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية.



وقد أكدت هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية أنها ستبدأ في تقديم التطعيمات للأشخاص المؤهلين في إنجلترا اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.