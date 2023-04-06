اليوم السابع
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تقرير: بيع 3 آلاف و429 سيارة ركوب محلية ومستوردة خلال يناير 2023

الخميس، 06 أبريل 2023 09:00 ص
تقرير: بيع 3 آلاف و429 سيارة ركوب محلية ومستوردة خلال يناير 2023 سيارات - ارشيفية
كتبت ـ أمانى سمير

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ذكر أخر تقرير صادر عن "الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات ان مبيعات " سيارات الركوب "  سواء المستوردة أو المجمعة محليا قد سجلت بيع حوالي 3 آلاف و429 سيارة ، وذلك خلال شهر يناير 2023.

كما سجلت مبيعات "سيارات الركوب "  المستوردة "  بيع حوالي ألف و305 سيارة في يناير 2023، بينما سجلت مبيعات سيارات الركوب "  المُجمعة محليًا  " بيع حوالي ألفين و124 سيارة في يناير 2023 .

جدير بالذكر أن إجمالى مبيعات السيارات بمختلف فئاتها سواء ملاكي او ميكروباصات او نقل قد سجلت بيع حوالي  5آلاف و379 سيارة ، وقد تراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال يناير 2023 بنسبة قدرت بنحو 79.9% مسجلة بيع حوالي 3,429 سيارة في يناير 2023 .

كما سجلت مبيعات الحافلات، خلال يناير2023، وفقًا لتقرير أميك حوالي 1,327 حافلة بنسبة 39% في يناير 2023 ، فيما سجلت مبيعات الشاحنات بيع حوالي 1,140 %شاحنة خلال يناير 2023  ، بنسبة قدرت بنحو  61.5% .


اميك2023

مبيعات السيارات

السيارات المستوردة



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