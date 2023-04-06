المؤبد لـ4 متهمين فى قضية رشوة لإصدار شهادتى صلاحية أعمال بناء لقطعتى أرض بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الخميس"، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، غيابيًا بمعاقبة موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وعزله من وظيفته وذلك عما أسند إليه بحصوله على رشوة مالية مقابل إصداره شهادتي صلاحية أعمال بناء لقطعتي أرض.

كما قضت المحكمة غيابيًا على 3 متهمين بينهم مالكا شركتي مقالاوت، ومهندس بمكتب استشارات هندسية بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بتقديم الأول والثاني الرشوة المالية وقيمتها 100 ألف جنيه بوساطة الثالث.

وذلك في أحداث القضية رقم 107 لسنة 2023 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2980 لسنة 2017 إداري قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 7 لسنة 2023 حصر تحقيق كلي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ 45 عامًا، ومالك شركة مقاولات 64 عامًا و"مالك شركة مقاولات 55 عامًا، و"مهندس بمكتب استشارات هندسية، 54 عامًا، ويقيمون بمدينة كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من أوراق القضية بأن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، طلب وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهمين الثاني والثالث بواسطة المتهم الرابع مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار شهادتي صلاحية أعمال بناء لقطعتي أرض ملكهما لنطاق مدينة كفر الشيخ.

والمتهمين الثاني والثالث قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بوساطة المتهم الرابع الرشوة، بينما المتهم الرابع توسط في رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.

تعود التفاصيل عندما وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، وأكدتها التحريات السرية مفادها طلب المتهم الأول الموظف المختص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث مالكي شركتي مقاولات بواسطة المتهم الرابع مقابل إصدار شهادتي صلاحية أعمال بناء لقطعتين أرض لمالكا شركتي المقاولات.