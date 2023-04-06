السجن المشدد لـ 9 متهمين من كفر الشيخ فى قضية سرقة تاجرين من بورسعيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الخميس، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، حضوريًا بمعاقبة 9 مدانين بينهم سيدة بالسجن المشدد 7 أعوام للمتهم الأول، والمشدد 5 أعوام لباقى المدانين الثمانية، وذلك عما أسند إليهم بسرقة تاجرين يقيمان بمحافظة بورسعيد بحوزتهما مبالغ نقدية أجنبية "دولارات" على رافد الطريق الدولى الرياض - كفر الشيخ، وذلك فى أحداث القضية رقم 17849 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 3068 لسنة 2022 كلى كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "م.ع.ص.س"، 36 عامًا، أعمال حرة، و"م.ع.م.ا"، 28 عامًا، تاجر سيارات، و"حسن.إ.س.إ.ا"، 23 عامًا، طالب، و"غ.م.م.إ.ش"، 36 عامًا، ربة منزل، و"ع.ع.ع.ع.ب"، 30 عامًا، بوهيجى سيارات، ويقيمون باحدى القرى التابعة لمركز سيدى سالم و"ى..م.م.أ.س"، 22 عامًا، سائق، و"م..ر.ع.ب"، 29 عامًا، عامل، و"ع..ن.س.ا"، 28 عامًا، عامل، و"إ.ش.ع.إ"، 31 عامل، ويقيمون باحدى القرى التابعة لمركز سيدى سالم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم بسرقة التاجرين.

وتبين بأنهم يوم 6 ديسمبر 2022 بدائرة مركز شرطة الرياض سرقوا المبالغ نقدية عبارة عن 100 ألف دولار أمريكى مملوكة لكل من التاجرين خ.م.م.ح.، وم.م.م.ع. بطريق الإكراه الواقع عليهما.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الأول والرابعة استغلا رغبتهما فى تغيير مبلغ نقدى بالعملة المصرية بأخر من العملة الأجنبية "دولار أمريكي" لمباشرة أعمال تجارتهم مفهمين إياهم بأن ذلك فى مقدورهما وذلك حيلة لاستدراجهما وبحوزتهم المبالغ النقدية.

وأوضحت أوراق القضية أنهم عندما لقائهم بإحدى الطرق النائية على رافد الطريق الدولى الساحلى كفر الشيخ - الرياض فى نطاق مركز الرياض فوجئوا بباقى المتهمين المذكورين بناء على اتفاق مسبق مع المتهمين الأول والرابعة مستقلين سيارة.

وتمكن المتهمين التسعة بالانقضاض على المجنى عليهما مقيدين لحركتهما ومقاومتهما مما بث الرعب فى نفسهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات كرهًا عنهما ولاذوا بالفرار.