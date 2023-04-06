جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس، على هامش زيارة وزير الخارجية السعودى الرسمية للعاصمة بكين.

وثمن الوزير -وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السعودية- دور الصين الإيجابى فى الوصول لاتفاق سعودى إيرانى يحقق الأمن والاستقرار بين البلدين، ويعزز من جهود إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم.

وذكرت القناة أن الجانبين استعرضا علاقات الصداقة القوية بين البلدين، إضافة إلى بحث المستجدات بشأن الاتفاق بين المملكة وإيران، بما يحقق المصالح المشتركة بين الطرفين.