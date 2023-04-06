الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.6 مليون جنيه في ضربات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) حال تواجده بمسكنه .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة"– 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (250 ألف جنيه تقريباً).

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) حال تواجده بمسكنه .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة"– 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (250 ألف جنيه تقريباً).

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال سيره بسيارة "ملكه"بدون تراخيص وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 25 كيلو جرام - هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص بمحافظة الإسماعيلية) لتوصيلها لآخر بمحافظة القليوبيـــــــة مقابل مبلغ مالى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة (قسم شرطة الأهرام) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي ، وكذا إدراة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام .. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) ، وبتطوير مناقشته أقر بتحصله على المواد المخدرة المضبوطة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) وقد أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيروين– كمية لمخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) .

كما تم استهداف وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وذلك لإدارته إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيامه بالترويج لبيع المواد المخدرة.. وبحوزته ( 400 قرص مخدر لعقار "ليريكا" – مبلغ مالى – هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً) .