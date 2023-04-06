اليوم السابع
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التضامن تجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية واختيار الفائزين بالتأشيرات

الخميس، 06 أبريل 2023 01:21 م
التضامن تجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية واختيار الفائزين بالتأشيرات حجاج بيت الله الحرام - ارشيفية
كتب مدحت وهبة - تصوير أسامة طلعت

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أجرت وزارة التضامن الاجتماعي منذ قليل القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م واختيار الفائزين بالتأشيرات بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ والدكتور عَلى جمعة مفتى الجمهورية السابق وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسر الحج.

وانتهت وزارة التضامن الاجتماعىُ من كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تعاقدت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة  مع الفنادق  لتوفير إقامة مميزة لحجاج  الجمعيات الأهلية  خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية كذلك توفير اتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج الى أماكن تأدية المناسك   وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، أيضا التعاقد على أماكن مميزة لإقامة حجاج بيت الله ، كما سيتم تشكيل لجان من المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات بهدف توفير كافة الخدمات وتذليل أي عقبات تواجههم طوال فترة تأدية المناسك  لافتة إلى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج .

ووضعت وزارة التضامن  عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا ، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته. 


التضامن حج الجمعيات الاهلية

قرعة حج الجمعيات

شروط حج الجمعيات



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