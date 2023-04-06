إنهيار عقار قديم بحارة المغاربة بالإسكندرية وجار البحث عن مفقودين

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت منطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية مساء اليوم الخميس، إنهيار سقف عقار بحارة المغاربة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنشية، بلاغًا يفيد بانهيارسقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية ، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية ،إنهيار سقف بعقار بحارة المغاربة مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999 ، وأن السقف المنهار سقط علي محل أسفل العقار محل البلاغ ، دائرة قسم المنشية وجاري البحث عن أشخاص أسفل العقار، من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.



إنهيار عقار قديم بحارة المغاربة