اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكل بكوم حمادة فى البحيرة

الخميس، 06 أبريل 2023 12:55 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكل بكوم حمادة فى البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وآخر بمركز كوم حمادة بالبحيرة.
 
وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق إيتاى البارود - كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم حمادة لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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