إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكل بكوم حمادة فى البحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وآخر بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وآخر بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق إيتاى البارود - كوم حمادة بمحافظة البحيرة.