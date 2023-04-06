إدارة بايدن تكشف أسرار الانسحاب من أفغانستان.. وتقر بالخطأ

وكالات

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّه سلّم الكونجرس تقريراً سرّياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذى أنهى 20 عامًا من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان، بحسب سكاى نيوز.

وقال مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض إنّ ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب" وإنّ "الرئيس (جو) بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأمريكيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهى بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

صدم الانسحاب الذى انتهى فى 30 أغسطس 2021 الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة بعدما تغلبت طالبان فى أسابيع على القوات الأفغانية التى دربها الغرب، ما أجبر آخر القوات الأمريكية على تسريع مغادرة البلد من مطار كابول.

فى ملخص التقرير الذى رفعت عنه السرية وسُلّم إلى الكونجرس، يشدد البيت الأبيض على أن إدارة الرئيس جو بايدن فعلت كل ما فى وسعها.

وأصدر البيت الأبيض ملخص مؤلف من 12 صفحة بشأن الانسحاب، الذى لطالما تعرض لانتقادات شديدة من قبل الجمهوريين.

ألقت الإدارة باللوم على اتفاق أبرم سابقًا بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وطالبان لوضع حكومة بايدن فى موقف صعب، وقالت إن أيا من وكالات الاستخبارات الأميركية لم يتوقع الانهيار السريع للقوات الحكومية الأفغانية.

جاء في الوثيقة "تركت إدارة ترامب المُغادرة لإدارة بايدن موعدًا للانسحاب، لكن من دون خطة لتنفيذه. وبعد أربع سنوات من الإهمال - وفي بعض الحالات التردي المتعمد - كانت أنظمة ومكاتب ووكالات مهمة لضمان مغادرة آمنة ومنظمة في حالة يرثى لها".