أستاذ اقتصاد: الذهب وشهادات الإدخار ‬وسيلتان للتعامل مع التضخم

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور جمال هيكل، أستاذ الاقتصاد إن شهادات الادخار التى طرحتها البنوك خلال الفترة الماضية مناسبة للتعامل نوعا ما ،مع التضخم المرتفع ،ولا سيما الشهادة التى تعطي عائد أعلى بنسبة 22% فى السنة الأولى، بحيث يمكن الحصول على الفائدة في شراء بعض السلع المعمرة التي قد يرتفع سعرها خلال الفترة المقبلة، وبالتالى ضمان احتفاظ الأموال بقيمتها.

أضاف هيكل ‏إن اختيار نوع الشهادة يتوقف على الغرض منها إذا كان الغرض هو الحصول على دخل شهرى يختلف عما إذا كان الغرض يقتضى الحفاظ على مبلغ الادخار بصورة كاملة ‏و الحصول عليه فى نهاية المدة أو الفترة.