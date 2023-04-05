سعر السبائك الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء عقب ارتفاع جميع أعيرة الذهب ويسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 2200 جنيها مع استمرار التذبذب في السعر العالمي للمعدن الثمين وتسجل الأونصة 2028 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها.

عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

اونصة الذهب 2082 دولارا.

أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء

أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6285 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 12570 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 25140 جنيها وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 50280 جنيها وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78175 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مارس من عام 2022، وذلك بعد أن تسببت البيانات الأمريكية الضعيفة في ضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط توقعات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من موقفه بشأن تشديد السياسة النقدية، وفق جولد بيليون.

وسجلت أسعار الذهب الفورية اليوم ارتفاع بنسبة 0.2% لتسجل أعلى مستوى منذ عام عند 2028.25 دولار للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير عند 2024.86 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد كبير خلال تداولات الأمس بنسبة 1.8%.

منذ بداية الأسبوع حققت أسعار الذهب مكاسب بقيمة 55 دولار لتسجل أعلى مستوى جديد لهذا العام، وتسجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.8%.

الحدث الأساسي الذي تسبب في ارتفاع الذهب واختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة كانت البيانات الأمريكية الضعيفة التي صدرت يوم أمس، فللمرة الأولى منذ مايو 2021 انخفضت الوظائف الجديدة المتاحة إلى أقل من 10 مليون وظيفة خلال شهر فبراير الماضي، في إشارة إلى أن جهود الفيدرالي لإبطاء سوق العمل قد آتت ثمارها.

وبلغ إجمالي الوظائف المتاحة 9.93 مليون وظيفة أقل من قراءة شهر يناير المعدلة عند 10.56 مليون وظيفة، وذلك وفقاً لاستبيان شهري تقوم به وزارة العمل الأمريكية عن فرص العمل المتاحة ودوران العمالة.

بالإضافة إلى هذا انخفض مؤشر طلبات المصانع الأمريكية بنسبة 0.7% في فبراير من انخفاض سابق بنسبة 2.1%، لتضاف هذه البيانات الضعيفة إلى مؤشر معهد التزويد الصناعي الذي صدر يوم الاثنين الماضي وأظهر استمرار انكماش القطاع الصناعي الأمريكي للشهر السادس على التوالي.