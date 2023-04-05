اليوم السابع
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8 خطوات للحصول على الإقامة الخماسية للمستثمرين باقتصادية قناة السويس

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:00 ص
8 خطوات للحصول على الإقامة الخماسية للمستثمرين باقتصادية قناة السويس مصانع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - ارشيفية
كتب مدحت عادل

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تتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حزمة من الخدمات للتيسير على المستثمرين المصريين أو الأجانب المقيمين فى مصر، من خلال خدمة الشباك الواحد ومن أهم هذه الخدمات منح الإقامات للمستثمرين الأجانب في مصر.

 

ويعرض "اليوم السابع" خطوات وضوابط الحصول على الاقامات الخماسية للمستثمرين وفقا لما يلى:

طلب على مطبوعات الشركة موقع ممن له حق التوقيع ومختوم بخاتم الشركة بمنح إقامة مستثمر.

عدد 1 صورة من جواز سفر المستثمر.

صورة ضوئية من مستخرج حديث من السجل التجارى مجدد للشركة لم يمر عليه ثلاثة أشهر مؤشر به بمدة مجلس الإدارة الحالي على أن تكون مدته سارية فى حالة شركات المساهمة + الأصل للإطلاع.

استيفاء نموذج الوزن النسبى للشركة / المنشأة على أن يتم إرفاق المستندات الدالة على كل فئة.

شهادة إيداع بنكي تفيد وجود رصيد نقدي باسم الشركة بما يعادل الحد الأدني أو شهادة صادرة من مراقب حسابات الشركة تفيد سداد رأس المال بخزينة الشركة (مرفق به إيصال الإيداع بالخزينة) من إحدى الفئات على الأقل / أو رأس المال المؤدى بالنسبة للشركات المساهمة بما لا يجاوز رأس مال الشركة في كافة الأحوال.

خطاب تأمينات (برينت تأمينات) باسم الشركة حديث عن العام الحالي بإجمالي العمالة المصرية المؤمن عليها ممهور بختم النسر.

صورة ضوئية من أحدث مستند معتمد دال على امتلاك الأجنبي لأسهم / حصص بالشركة أو ممثل عن شخصية اعتبارية مساهمة / صاحبة شراكة بتلك الشركات.

توكيل رسمي بالشهر العقاري من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة يتضمن إنهاء إجراءات الإقامة أو التعامل مع الجهات الحكومية، ويمكن الاستعاضة عن التوكيل بتفويض من رئيس مجلس الإدارة بعد إثبات صحة التوقيع من البنك.


خدمات المستثمرين

الإقامة الخماسية

اخبار الاقتصاد

المنطقة الاقتصادية



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