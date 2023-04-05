معارض أهلا رمضان بالقليوبية بأسعار مخفضة بنسبة 30%.. اعرف عناوينها

القليوبية إبراهيم سالم

تواصل محافظة القليوبية، افتتاح معارض "أهلا رمضان" بعدد من مدن ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 30%، حيث تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض "أهلًا رمضان" هذا العام، مع استمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

وفى إطار الخدمة التى يقدمها "اليوم السابع" لقراءه ينشر عناوين معارض أهلا رمضان بالقليوبية والتى وصل عددها 10 معارض على مستوى المحافظة، والتى جاءت على النحو التالي:

- معرض مدينة بنها 1 بشارع فريد ندا.

- معرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء بمقر هيئة الشبان ببنها.

- معرض أهلا رمضان أمام قرية ميت عاصم ببنها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

- معرض مدينة طوخ بشارع المحكمة بجوار السنترال.

- معرض مدينة قليوب أمام النادى الرياضى شارع مصرف إسكندر.

- معرض مدينة شبرا الخيمة ميدان المؤسسة بحى غرب شبرا الخيمة.

- معرض بهتيم بشرق شبرا ميدان بهتيم

- معرض مدينة القناطر الخيرية بجوار المدرسة الثانوية الصناعية بالقناطر الخيرية.

- معرض شبين القناطر بجوار موقف بنها شبين.

- معرض مدينة الخانكة - أمام مجلس مدينة الخانكة.