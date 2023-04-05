لسان رأس البر مقصد رواد المدينة للتنزه وصيد الأسماك ساعة العصارى ..صور

دمياط معتز الشربينى

تعد منطقة اللسان برأس البر من أجمل المناطق السياحية ليس فى محافظة دمياط فقط ولكن فى جميع المحافظات المجاورة أيضا وهى مقصد جميع رواد رأس البر للفسحة والتنزه، حيث التقاء البحر المتوسط بنهر النيل.

ويتردد على هذه المنطقة رواد المدينة صيفا وشتاء للتنزه والفسحة خاصة فى رمضان بعد صلاة العصر، وهى مكان التقاء هواة ومحبى صيد العصارى فى رمضان الذين يترددون على هذه المنطقة لصيد أفضل أنواع الأسماك للصيد بالسنارة.

وتعد منطقة اللسان هى بوابة دخول وخروج مراكب الصيد التى تخرج من مدينة عزبة البرج، حيث المجرى المائى لنهر النيل للإبحار من بوغاز عزبة البرج إلى غرض البحر المتوسط، يتوسط هذه المنطفة فنار اللسان الشهير الذى يضاء ليلا لهداية السفن العائدة من رحلات الصيد.

وخضعت هذه المنطقة للعديد من أعمال التطوير فى عهد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث شهدت المنطقة أعمال رفع الكفاءة وعمل ممشى اللسان للفسحة.



إبحار مراكب الصيد



تنزه رواد المدينة



رواد رأس البر



مدينة عزبة البرج (2)



مدينة عزبة البرج

الصور

ابحار مراكب الصيد

اللسان

منطقة اللسان

ممشي اللسان

رواد رأس البر

تنزه رواد المدينة

طريق اللسان

مدينة عزبة البرج

فنار اللسان

هواة الصيد

صيد العصاري