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غدا جامعة عين شمس تطلق أمسيات رمضانية بعنوان "خان الزعفران"

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:00 ص
غدا جامعة عين شمس تطلق أمسيات رمضانية بعنوان "خان الزعفران" جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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تستعد رابطة خريجي  جامعة عين شمس لإطلاق أمسية رمضانية مميزة بعنوان "خان الزعفران" بساحة الحرم الرئيسي للجامعة اعتبارا من غدا الخميس 6 أبريل الموافق 15 من رمضان 1444 هجريا.
 
وتقام الأمسية الرمضانية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتورة شهيرة سمير  -المدير التنفيذي  لقطاع التعاون الدولي   وإشراف وتنظيم الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجيين بالجامعة.
 
 
وتقام الأمسية الرمضانية في أجواء تاريخية وشرقية مستلهمة أجواء شارع المعز وتتضمن الأمسيات الرمضانية باقة متنوعة من الأنشطة والفاعليات من الساعة الثامنة  والنصف مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل ، حيث يستطيع مرتادي خان الزعفران الاستمتاع بسحور رمضاني من أشهى الأطباق الشرقية وعلى أنغام التخت الشرقي لفرقة كلية التربية النوعية و كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر،  الإضافة إلى الاستمتاع بعروض التنورة.

جامعه عين شمس

عين شمس

قصر الزعفران

سحور رمضان

شهر رمضان



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