بدء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى 2022 / 2023 بآداب عين شمس

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب ب جامعة عين شمس ، بدء امتحانات الميدتيرم ،للفصل الدراسي الثانى من العام الجامعى 2022 / 2023 تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،موضحة أن الامتحانات تبدأ مع الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الثانى ، وتتنوع أسئلة الامتحانات ما بين المقالية والموضوعية .

وأضافت عميدة الكلية أن الامتحانات تمتد للأسبوع التاسع من الدراسة ، لافته إلى أن الامتحانات يتقدم لها ما يقرب من 22 الف طالب وطالبة.

وأشارت إلى أنه تم إعداد قوائم وكشوفات بأسماء الطلاب الممتحنين ولجانهم الامتحانية والجداول وذلك عبر الإرشاد الأكاديمي بالكلية، ويتم الإعلان عنها للطلاب على الصفحة الرسمية للكلية ، لافته إلى أن النتيجة يتم إعلانها خلال أسبوعين من بعد انتهاء الامتحانات، مشيرة إلى أنه تزامنا مع شهر رمضان يتم تقليل زمن المحاضرات لتنتهى اخر محاضرة مع الساعة الرابعة عصرا .