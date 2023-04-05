شركة أمريكية تقدم نتائج الدراسات المبكرة عن عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشفت شركة جيلياد عن بيانات أول دراسة بشرية لمضاد فيروسات فموي لعلاج فيروس كورونا، قائلة إن نتائج متطوعين أصحاء مهدت الطريق لتجربتين كبيرتين للمرحلة الثالثة من العقار بدأت في تسجيل المرضى.

تم تصميم عقارobeldesivir وهو الاسم العلمى للعقار والمعروف سابقًا باسم GS-5245، لمنع الفيروس التاجي الذي يسبب كورونا من التكاثر في الجسم ، وحماية الجهاز المناعي للمريض، ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، فإنه يعمل بنفس طريقة علاج كورونا الوريدي الأقدم لشركة جيلياد (remdesivir) ، والذي يستهدف تكاثر الفيروس من خلال تثبيط بوليميريز الحمض النووي الريبي الفيروسي.

قالت آنو أوسينوسي، التى تشرف على الأبحاث السريرية لالتهاب الكبد والفيروسات التنفسية والفيروسات الناشئة في جيلياد، لرويترز، إنه بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مخاطر قياسية، يعتقد جيلياد أن الدواء الجديد يمكن أن يساعد في حل الأعراض في وقت مبكر وعدم حدوث أعراض طويلة لفيروس كورونا.

وأضافت عن منظمة الصحة العالمية: "لا تزال منظمة الصحة العالمية تصف الوضع الحالي بأنه حالة طوارئ صحية عالمية، لانشهد زيادة، لكن الأرقام ثابتة.

وأوضحت شركة جيلياد، لقد أظهرت تجربة المرحلة الأولى، التي شملت 70 من البالغين الأصحاء، أن عقار obeldesivir وصل إلى تركيزات كافية في الدم ويدعم تناوله دون اعتبار للطعام.

أبلغ اثنان من مرضى obeldesivir عن صداع، كما فعل الدواء الوهمي، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة.

قامت شركة جيلياد بدراستين عالميتين بالمراحل الأخيرة لعقار obeldesivir لعلاج مرضى كورونا غير المقيمين في المستشفى، إحدى التجارب هي تسجيل الأشخاص الذين تم تلقيحهم ممن لديهم عاملا خطر على الأقل لتطوير كورونا الخطير والمرضى غير المطعمين بعامل خطر واحد على الأقل.