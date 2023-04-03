اليوم السابع
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الصحة العالمية تحذر من البديل الجديد XBB.1.16 من أوميكرون

الإثنين، 03 أبريل 2023 02:52 م
الصحة العالمية تحذر من البديل الجديد XBB.1.16 من أوميكرون مدير عام الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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حذرت منظمة الصحة العالمية، من البديل الجديد  XBB.1.16 من أوميكرون Omicron هو المتغير الذى يجب الانتباه إليه، وفقًا للعلماء، فإن البديل الجديد XBB.1.16 يشبه إلى حد بعيد XBB 1.5، ولكن لديه تغييرات إضافية في بروتين سبايك، أظهرت العديد من الدراسات المعملية التي أجريت في جميع أنحاء العالم علامات زيادة العدوى بالإضافة إلى إمكانية زيادة الأمراض، مع زيادة الإصابات، وذلك وفقًا لما ذكره موقع The health site

وفقًا لوكالة الصحة العالمية يعتبر متغير XBB.1.16، البديل السادس الذى يخضع للمراقبة منذ 22 مارس، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه على الرغم من استمرار انخفاض الحالات والوفيات بسبب المتغير، فإن بعض البلدان، بما في ذلك الهند، أبلغت عن ارتفاعات حديثة في الحالات.

وأضافت ماريا فان كيركوف، الرئيس الفني لفيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا. فان  XBB.1.16 محل المتغيرات الفرعية المتداولة الأخرى في الهند ، حتى الآن، هناك حوالي 800 تسلسل على XBB.1.16 من 22 دولة ، معظمها من الهند.

وفقًا للعلماء، فإن XBB.1.16 تشبه إلى حد بعيد XBB 1.5، ولكن لديه تغييرات إضافية في بروتين سبايك، أظهرت العديد من الدراسات المعملية التي أجريت في جميع أنحاء العالم علامات زيادة العدوى بالإضافة إلى إمكانية زيادة الأمراض.

وأضافت فان كيركوف، لم نشهد تغيرًا في الشدة لدى الأفراد أو السكان ، لكن أحد الأشياء التي نشعر بقلق بالغ حيالها هو احتمال أن يتغير الفيروس ليس فقط ليصبح أكثر قابلية للانتقال ولكن أكثر شدة، موضحة، إنه علينا أن نظل يقظين.

وفي الوقت نفسه، شهدت الهند ارتفاعًا مستمرًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا - وهي أعلى المستويات في الأشهر الستة الماضية.

يحتوي متغير XBB 1.16 أيضًا على نسبة نمو انتشار مقارنة بالمتغيرات الأخرى من كورونا التي يتم تداولها حاليًا، تتشابه أعراض متغير XBB 1.16  في المرضى مع أعراض متغير اوميكرون Omicron ، مثل الحمى الشديدة لمدة تزيد عن يومين، والسعال، وإلتهاب الحلق، وآلم الجسد، والصداع الحاد، وعدم ارتياح في البطن.

يعتقد الخبراء أن الأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مشتركة مثل أمراض القلب والمشاكل الرئوية السابقة ومرض السكري من بين الأمراض الأخرى معرضون لخطر كبير من المتغير الجديد.

 


اوميكرون

كورونا

XBB 116

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا



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