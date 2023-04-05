اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:26 م
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سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم فى البنوك المصرية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:06 م
سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم فى البنوك المصرية الريال السعودى- أرشيفية
كتب محمود عسكر

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ننشر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 5-4-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
 
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

8.21 جنيه للشراء.
 
8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 
8.19  جنيه للشراء.
 
8.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 
8.19 جنيه للشراء.
 
8.22 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 
8.20  جنيه للشراء.
 
8.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى  cib

8.18 جنيه للشراء.
 
8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 
8.03  جنيه للشراء.
 
8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

 

8.18 جنيه للشراء.
 
8.25 جنيه للبيع.

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