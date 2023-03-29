اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-3-2023

الأربعاء، 29 مارس 2023 11:24 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-3-2023 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-3-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.
 
ويؤدى الآلاف عمرة رمضان، وسط حزمة من الخدمات التى تقدمها الرئاسة العامة لشئون الحرمين ووزارة الحج والعمرة، حرصا على تسهيل أداء مناسك العمرة وسط حشود المصلين والزائرين.
 
ولمزيد من ضمان سهولة ويسر أداء المناسك وتقليل التزاحم، شددت وزارة الحج والعمرة على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة فى شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.20 جنيه للشراء.
 
8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.
 
8.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.
 
8.21 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.20  جنيه للشراء.
 
8.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى  cib

8.18 جنيه للشراء.
 
8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.03  جنيه للشراء.
 
8.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.17 جنيه للشراء.
 
8.24 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي

الريال السعودي اليوم

سعر الريال اليوم

اسعار الريال السعودي

عمرة رمضان

العمرة

سعر الريال السعودى فى رمضان

سعر الريال في رمضان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة