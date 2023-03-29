سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويؤدى الآلاف عمرة رمضان ، وسط حزمة من الخدمات التى تقدمها الرئاسة العامة لشئون الحرمين ووزارة الحج والعمرة، حرصا على تسهيل أداء مناسك العمرة وسط حشود المصلين والزائرين.

ولمزيد من ضمان سهولة ويسر أداء المناسك وتقليل التزاحم، شددت وزارة الحج والعمرة على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة فى شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.