دراسة: فاكهة الكرز تحميك من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر

كتبت رانيا عامر

تناول فاكهة الكرز المحببة لدى مختلف الناس، يتميز الكرز بفوائده الصحية المتعددة نتيجة احتوائه علي فيتامينات وعناصر غذائية يحتاج إليها الجسم، ويساهم في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر بأنواعه. وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وكشفت دراسة حديثة أن ثمار الكرز الحامض غنية بفيتامين С، والبوتاسيوم والمنغنيز، كما أنها تحتوى على نسبة من مجموعة فيتامين В و فيتامين К كافية لتلبية احتياجات الجسم بالإضافة إلى ذلك تحتوي على نسبة جيدة من البولوفينول.

وأظهرت نتائج الدراسة الفوائد الصحية لثمار الكرز الحامض، فهي تفيد في الوقاية من أمراض القلب لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الأنثوسيانين والكاروتينات، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة و الالتهابات ومزيلة للاحتقان.

كما أن تناول الكرزيفيد مرضى السكري، لأنها تخفض مقاومة الأنسولين وعدم تحمل اللاكتوز، وفي نفس الوقت تساعد على زيادة إفراز الأنسولين.ووفقا لوكالة الأنباء الفدرالية تستخدم ثمار الكرز الحامض في الطب الصيني التقليدي لعلاج النقرس والتهاب المفاصل.

وفي ذات السياق قارنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، بين الكرز الحلو والكرز الحامض وأيهما أكثر فائدة للجسم.

وتواصلت الخبيرة الي أن الكرز الحامض يحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن، في حين يحتوي على نصف كمية السكر الموجودة في الكرز الحلو. وبالإضافة إلى هذا يحتوي الكرز الحامض على مادة الميلاتونين، المسؤولة عن عمل منظومة الغدد الصماء، وتحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم وتحسن النوم.

ووجدت الخبيرة ان النوعين لهما تأثير إيجابي مفيد في صحة القلب والأوعية الدموية، وتنظيم مستوى ضغط الدم، ويمنعان تجلط الدم. كما أنهما يحسنان عمل الجهازين العصبي والهضمي وحالة الشعر والأظافر.