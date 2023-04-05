حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما 275 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاطه الاجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحا لذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر وبحوزته علي 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





وعلي صعيد آخر، أمرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام، بقصد الاتجار به علي عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك، للإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.