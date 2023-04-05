ترامب: التهم الموجهة ضدى سقطت بالتقادم منذ فترة طويلة

وكالات

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، تعليقا على محاكمته "التهم الموجهة ضدي سقطت بالتقادم منذ فترة طويلة"، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد قال ترامب، إن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبا، محذرا من أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.

وأضاف ترامب، مخاطبا وسائل الإعلام وأنصاره من منتجع مارالاغو في فلوريدا "عملتنا تنهار وقريبا لن يكون الدولار هو العملة العالمية، إنها هزيمة غير مسبوقة منذ 200 عام، وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى".

وتابع "الولايات المتحدة في حالة فوضى. اقتصادنا ينهار، والتضخم خارج عن السيطرة.

وكان ترامب قد دفع، أمام المحكمة، مساء أمس، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية وُجّهت إليه، وهي ناشئة عما يُعرف بـ"مدفوعات شراء الصمت" لعام 2016، في حين تُعدّ هذه الاتهامات أول اتهامات جنائية تُوجه لرئيس أمريكي سابق.