استطلاع لرويترز: 48% من الجمهوريين يختارون ترامب رئيسا فى 2024

كشف استطلاع جديد لوكالة رويترز ان الجمهوريين يواصلون دعم الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشحهم المفضل في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024، على الرغم من مثوله أمام المحكمة حيث وجهت له رسميا 34 تهمة جنائية، بعضها متعلق بدفع المال لامرأتين من أجل السكوت عن علاقات جنسية خلال حملة انتخابات الرئاسة سنة 2016، وتزوير سجلات تجارية.
أظهرت النتائج ان عدد كبير من الجمهوريين أفادوا بأنه من المعقول قبول رواية دفع ترامب لستورمي دانيلز أموالًا لشراء صمتها خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، كما أن اعتبر العديد منهم أن الاتهام الجنائي للرئيس السابق "له دوافع سياسية".
اكد 48% من الجمهوريين أنهم سيدعمون ترامب في الانتخابات التمهيدية للرئاسة، على الرغم من توجيه الاتهام الجنائي إليه ومحاكمته ، ارتفاعا من 44 %في استطلاع الذي سبقه، ويقول اكثر من النصف (51%) ان توجيه الاتهام الى ترامب له دوافع سياسية.
على الجانب الاخر قال حوالي 19% انهم سيؤيدوا رون ديسانتيس حاكم فلوريدا، وقال ترامب إنه منذ بدء نشر أخبار عن الاتهامات، ارتفعت التبرعات لحملته بأكثر من 10 ملايين دولار
ودفع الرئيس الأمريكي السابق ببراءته أمام التهم التي وجهت إليه رسميا في محكمة منهاتن بنيويورك امس، نافيا أن يكون دفع مالا لامرأتين من أجل الصمت.
وقامت المحكمة برفع السرية عن لائحة تضم 34 اتهاما للرئيس الجمهوري السابق الذي اعتبر المحاكمة استهدافا سياسيا له بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض عبر انتخابات 2024.
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