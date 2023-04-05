استطلاع لرويترز: 48% من الجمهوريين يختارون ترامب رئيسا فى 2024

كتبت: نهال أبو السعود

كشف استطلاع جديد لوكالة رويترز ان الجمهوريين يواصلون دعم ‏الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشحهم المفضل في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام ‏‏2024، على الرغم من مثوله أمام المحكمة حيث وجهت له رسميا 34 تهمة جنائية، ‏بعضها متعلق بدفع المال لامرأتين من أجل السكوت عن علاقات جنسية خلال حملة ‏انتخابات الرئاسة سنة 2016، وتزوير سجلات تجارية‎.‎

أظهرت النتائج ان عدد كبير من الجمهوريين أفادوا بأنه من المعقول قبول رواية ‏دفع ترامب لستورمي دانيلز أموالًا لشراء صمتها خلال الانتخابات الرئاسية لعام ‏‏2016، كما أن اعتبر العديد منهم أن الاتهام الجنائي للرئيس السابق "له دوافع سياسية‎".‎

اكد 48% من الجمهوريين أنهم سيدعمون ترامب‎ ‎في الانتخابات التمهيدية للرئاسة، ‏على الرغم من توجيه الاتهام الجنائي إليه ومحاكمته ، ارتفاعا من 44 %في ‏استطلاع الذي سبقه، ويقول اكثر من النصف (51%) ان توجيه الاتهام الى ترامب له دوافع سياسية.

على الجانب الاخر قال حوالي 19% انهم سيؤيدوا رون ديسانتيس حاكم فلوريدا، وقال ترامب إنه منذ بدء نشر أخبار عن الاتهامات، ارتفعت التبرعات لحملته بأكثر من ‏‏10 ملايين دولار

ودفع الرئيس الأمريكي السابق ببراءته أمام التهم التي وجهت إليه رسميا في محكمة منهاتن ‏بنيويورك امس، نافيا أن يكون دفع مالا لامرأتين من أجل الصمت‎.‎

وقامت المحكمة برفع السرية عن لائحة تضم ‏‎34 ‎اتهاما‎ ‎للرئيس الجمهوري السابق الذي ‏اعتبر المحاكمة استهدافا سياسيا له بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض عبر انتخابات ‏‏2024‏‎.‎