بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع كل الدول ولن تعزل نفسها

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن روسيا منفتحة على الحوار مع كل الدول ولن تعزل نفسها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف فلاديمير بوتين، أن الوضع في العالم ليس سهلا مع تراكم العديد من التناقضات، موضحا أنه لا يوجد لدى روسيا نوايا عدائية تجاه أحد.

وقال الرئيس الروسى، إن مدخل روسيا هو المساواة ما بين الجميع ونسعى لتحقيق المصالح الوطنية ونلتزم بالقواعد الدبلوماسية، مشيرا إلى أن وجود 17 ممثلا دبلوماسيا يؤكد انفتاح روسيا على العالم وقدرتها على الحفاظ على علاقات متوازنة.

وبشأن علاقات روسيا مع المكسيك، قال فلاديمير بوتين، إن العلاقات مع المكسيك تمتد لـ130 عاما، وتستند إلى المدخل المتوازن للمكسيك فيما يتعلق بالقضايا الدولية. نهدف إلى رفع مستوى التعاون، لا سيما وقد ارتفع مستوى التبادل التجاري إلى 4 مليارات دولار.

وخطاب السفيرة الأمريكية الجديدة: أعرف أنكم قد لا تتفقون مع رأيي، ولكن استخدام الولايات المتحدة للثورات الملونة ودعم الانقلاب في كييف عام 2014 هو السبب فيما يحدث اليوم، والسبب في تدهور العلاقات الروسية الأمريكية.