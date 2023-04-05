بعد تسليط الضوء بمسلسل عملة نادرة.. ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

كتب محمود راغب

قضية حرمان المرأة من الميراث واحدة من القضايا التى تم تسليط الضوء عليها فى دراما رمضان 2023 ، وذلك من خلال مسلسل "عملة نادرة" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فما هى عقوبة حرمان المرأة من الميراث.

القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل لقانون المواريث، رقم 77 لسنة 1943، وذلك بإضافة مادة تتعلق بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على إنقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة فى حالة التصالح.

و نص قانون المواريث في المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

مسلسل " عملة نادرة " الذى يعرض من دراما رمضان 2023 ، من تأليف الكاتب الكبير الأستاذ مدحت العدل ، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، بطولة الفنانة نيلي كريم التي تجسد من خلاله شخصية نادرة التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة في الصعيد ويمنعها أن تحصل على حقها في الميراث وأن تورث أرض، وبدلًا من ذلك تحصل على حفنة أموال ، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد وضد الدين ذاته، لذلك تواجه نادرة حزمة كبيرة من المشاكل منها تهديد شقيق زوجها بقتل ابنها إن لم تتنازل عن الأرض.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج مشكلاته.

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.