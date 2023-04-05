انطلاق أولي فاعليات المكتبة المتنقلة خلال شهر رمضان بالقنطرة غرب

انطلقت اولى فاعليات المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بقيادة امل رجب مديرة المكتبة اليوم لمركز ومدينة القنطرة غرب لتنفيذ فاعليات اليوم الاول من برنامج المكتبة المتتقلة في رمضان تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية واشراف اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ودعم صندوق مكتبات مصر العامة.
وتضمنت الزيارة التعاون مع المجلس القومي للمراة بالاسماعيلية والتعاون مع منطقة الوعظ بالمحافظة والتعاون مع هيئة الرقابة الصحية لتقديم برنامج رمضاني بالمدن والمراكز وبدات الزيارة بتعريف عن انشطة المكتبة وكيفية الاشتراك وعرض انشطة رسم وتلوين علي الاطفال ثم استكمل البرنامج بندوة دينية عن فضائل شهر رمضان المبارك وندوة توعيه للسيدات مقدمة من المجلس القومي للمراة وندوة توعوية عن الخدمات المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل ولسا مكملين في برنامجنا لنشر الوعي والثقافة، وذلك بحضور المحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والمحاسبة نادية اللفطى سكرتير عام مركز ومدينة القنطرة غرب.
المكتبة المتنقلة خلال شهر رمضان بالقنطرة غرب
المكتبة المتنقلة خلال شهر رمضان بالقنطرة غرب
المكتبة المتنقلة خلال شهر رمضان بالقنطرة غرب
المكتبة المتنقلة خلال شهر رمضان بالقنطرة غرب (5)
المكتبة المتنقلة خلال شهر رمضان بالقنطرة غرب (1)
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