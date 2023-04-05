القاهرة الإخبارية: حملة اعتقالات ضخمة بحق الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، حملة اعتقالات ضخمة بحق الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى.

وأشارت قناة القاهرة الإخبارية، إلى زيادة كبيرة فى الإصابات إثر العدوان على المصلين بالأقصى.

وفى وقت سابق أدانت المملكة المغربية بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد المغرب - فى بيان لوزارة الشؤن الخارجية - ضرورة احترام الوضع القانونى والدينى والتاريخى فى القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التى من شأنها أن تقضى على كل فرص السلام بالمنطقة.

وشدد المغرب، على رفضه لمثل هذه الممارسات التى لن تزيد الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة.