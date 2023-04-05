اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:34 م
أكرم القصاص
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المغرب يدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:00 م
المغرب يدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين المغرب
أ ش أ

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أدانت المملكة المغربية بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.


وأكد المغرب - في بيان لوزارة الشؤن الخارجية - ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة.


وشدد المغرب، على رفضه لمثل هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة.


المغرب

المسجد الأقصى

الاعتداء على المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين



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