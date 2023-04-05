السجن 10سنوات لشقيقين لإتجارهما فى المواد المخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد، بمعاقبة المتهم الأول " م.ا.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، مما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهم الثاني " ح .م.م" بالسجن 10 سنوات، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 19637 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية ثان ،يفيد بضبط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، أن التحريات السرية دلت علي قيام كل من " م.ا.م" عامل وشقيقة " ح.ا.م" عامل ، بالاتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما وتقيش شخصهما ومسكنهم ونفاذا لذلك ، انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجدهم حيث أبصرت القوة المتهمان يقفان أما مسكنهم بجوار أحدي المدارس الابتدائية ، فأسرعت القوة من ضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر معه علي حقيبة يد بداخلها كيس بلاستيكي يحوي علي 19 لفافة لمخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي ،وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي يحوي على 10 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول،وبمواجهتما بالمضبوطات، اقرا باحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحموله للاتصال بعملائهم ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ،وتبين من تقرير المعمل الكيميائي ،أن عدد 19 لفافه المضبوطة بحوزة المتهم الأول تزن 39.34 جراما ،وأن عدد 10 لفافات بحوزة المتهم الثاني تزن 18 جراما ، وثبت من معاينة النيابة لمحل الضبط أنه يقع بالجوار المباشر لاحدي دور التعليم ،وقررت احالهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين