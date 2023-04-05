الرئيس السيسى: دعم التعاون مع قبرص في جميع المجالات التنموية والاقتصادية

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي بين مصر وقبرص ، وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل مشروع الربط الكهربائي ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر، أو التعاون في أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وشدد الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك، نيكوس خريستودوليديس" رئيس الجمهورية القبرصية بقصر الاتحادية على أهمية العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلاً عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة.

و أعرب الرئيس عن سعادته البالغة، باستقبال رئيس قبرص بالقاهرة، ورحب بزيارته الأولى إلى مصر، كرئيس لجمهورية قبرص الصديقة، وتقديره البالغ، لأن تكون مصر هي وجهته الإقليمية الأولى، عقب انتخابه كرئيس لبلاده، الأمر الذي يعكس حرصنا المشترك، على العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين.