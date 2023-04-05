إعلام القاهرة تختتم امتحانات الميد تيرم الأسبوع المقبل.. وبدء أعمال التصحيح للمواد

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن تصحيح المواد يتم أول بأول بمجرد انتهاء الطلاب من المادة يبدأ أعضاء هيئة التدريس وأساتذة المواد فى أعمال التصحيح والرصد وذلك حتى تتمكن الكلية من إعلان النتيجة بعد انتهاء الطلاب من أداء أخر مادة بوقت قصير وإتاحة التقدم بالتماسات على المواد مباشرة.

وتشهد كليات جامعة القاهرة انتظاما فى عقد المحاضرات منذ انطلاق شهر رمضان المبارك مع التوسع فى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات للطلاب.

وكانت اعتمدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعمادة الدكتورة حنان جنيد، الجدول الزمنى لمحاضرات شهر رمضان، حيث أكدت الكلية أنه تم تقليص المدة الزمنية للمحاضرات خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار التيسير على الطلاب.

كما اعتمدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الموعد الزمنى لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم"، حيث من المقرر ان تنطلق الاختبارات أول شهر أبريل المقبل وتستمر على مدار أسبوعين.