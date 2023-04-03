"كلية تجارة القاهرة": الانتهاء من تصحيح امتحانات الميد تيرم وبدء رصد النتائج

كتب محمد صبحى

قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من تصحيح نماذج إجابات اختبارات منتصف الفصل الدراسى الثانى "امتحانات الميد تيرم"، والتى أداها أكثر من 50 ألف طالب وطالبة بالكلية على مستوى جميع الفرق الدراسية والشعبة العربى والإنجليزية والبرامج الخاصة بالكلية، حيث أداها الطلاب قبل بداية شهر رمضان مباشرة.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بعد الانتهاء من التصحيح تبدأ مرحلة المراجعة ورصد النتائج قبل إعلانها للتدقيق فيها حتى يتم إعلان النتيجة بشكل صحيح وفقا للدرجة الحاصل عليها الطالب.

وتابع عميد كلية التجارة ب جامعة القاهرة ، أن الامتحانات عقدت حضوريا بالكلية مع توزيع تنظيمها على فترات وأثناء الوقت المخصص للمحاضرات وذلك لتجنب حدوث أى زحام أو تكدس داخل الكلية، مؤكدا أنه سيتم إتاحة النتائج إلكترونيا للطلاب على موقع الكلية مع فتح باب التقدم بالتماسات أمام الطلاب وفق جدول زمنى محدد سيتم إعلانه لاحقا.

وكان أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، على انتظام الدراسة فى الكلية بالتزامن مع شهر رمضان، مشيرًا إلى اهتمام الطلاب بحضور المحاضرات بشكل يومى منذ بداية شهر رمضان، وفقا الجدول الدمنى للمحاضرات الذى أعلنته الكلية للطلاب قبل بدء الشهر.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة أن الجدول الزمنى المحاضرات فى شهر رمضان يتضمن بدء المحاضرات فى الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا اخر موعد لتنظيم المحاضرات وانصراف الطلاب وذلك بالنسبة للمقر الرئيسى بالكلية فى فى الحرم الجامعى، اما فرع الجامعة بالشيخ زايد تم تحديد الساعة الثانية ظهرا موعدًا لانتهاء المحاضرة الاخيرة فى اليوم الدراسى وانصراف الطلاب.