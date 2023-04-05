أخبار× 24 ساعة.. وزيرة البيئة: استثمارات 120مليون دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزيرة البيئة: استثمارات 120 مليون دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
مفتى الجمهورية: مصر قلعة كبيرة من قلاع تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتعليمه
شيخ الأزهر يجدد دعوته للمجالس التشريعية والمؤسسات للتصدى لظاهرة ضرب الزوجات
وزير الثقافة والسياحة الصيني يختتم زيارته لمصر بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية
وزيرة الهجرة تشارك فى حفل إفطار مع رموز الجالية الأرمينية فى مصر
التضامن: بنك ناصر يطرح شهادة ادخارية جديدة "حياة كريمة" لمدة 3 سنوات
إنشاء ورش ومصانع لصيانة وإنتاج قطارات السكة الحديد.. تفاصيل
الصحة تكشف الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية للفئة من 18 إلى 49 سنة
طرح منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات لوزارة التموين.. اعرف الأسعار
الصحة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تقدم خدماتها فى 14 تخصصا
وزير الصحة يوجه بسرعة العمل على حل تحديات الفرق الطبية بالمنشآت الصحية
منح من التعليم لطلبة الشهادة الإعدادية 2023.. اعرف التفاصيل
النقل تنفذ محطة تحيا مصر بميناء دمياط.. شاهد نسب التنفيذ.. فيديو
أستاذ بـ"إعلام عين شمس: مسلسل "الكتيبة 101" يغرس قيم الانتماء وحب الوطن
"القوى العاملة" بالإسكندرية تنظم ندوة توعوية حول العنف فى بيئة العمل
دار الإفتاء ترد على الشبهات فى مسألة حساب زكاة الفطر
منتجات الخيامية والفوانيس وزينة رمضان تتصدر معرض وزارة التضامن "ديارنا عربية"
"الأزهر" ينظم اليوم ملتقى "رياض الصائمين" تحت عنوان "رمضان شهر الإحسان"
وزير الصحة يستقبل ممثل منظمة "اليونيسيف" بمصر لمناقشة مستجدات العمل بالملفات المشتركة
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