اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:06 ص
أكرم القصاص
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أخبار× 24 ساعة.. وزيرة البيئة: استثمارات 120مليون دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار× 24 ساعة.. وزيرة البيئة: استثمارات 120مليون دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزيرة البيئة: استثمارات 120 مليون دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
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وزير الثقافة والسياحة الصيني يختتم زيارته لمصر بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية
وزيرة الهجرة تشارك فى حفل إفطار مع رموز الجالية الأرمينية فى مصر

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الصحة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تقدم خدماتها فى 14 تخصصا
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منح من التعليم لطلبة الشهادة الإعدادية 2023.. اعرف التفاصيل
النقل تنفذ محطة تحيا مصر بميناء دمياط.. شاهد نسب التنفيذ.. فيديو
أستاذ بـ"إعلام عين شمس: مسلسل "الكتيبة 101" يغرس قيم الانتماء وحب الوطن
"القوى العاملة" بالإسكندرية تنظم ندوة توعوية حول العنف فى بيئة العمل
دار الإفتاء ترد على الشبهات فى مسألة حساب زكاة الفطر
منتجات الخيامية والفوانيس وزينة رمضان تتصدر معرض وزارة التضامن "ديارنا عربية"

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