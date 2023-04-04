منتجات الخيامية والفوانيس وزينة رمضان تتصدر معرض وزارة التضامن "ديارنا عربية"

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي العمل بمعرض " ديارنا عربية " ، حيث ينظم لأول مرة بمصر بمشاركة 7 دول عربية، ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء، ويستمر المعرض بالعمل حتي الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم ، كما أنه يركز علي العبايات العربية بنوعيها "حريمي – رجالي"، التي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا أكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق.

كما يتضمن المعرض منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية، والتي تحظي بقبول عالي لدى المجتمع المصري وهو ما تم لمسه خلال معرض " بيت العرب".