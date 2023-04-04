وكيل التعليم كفر الشيخ: 344 ألف جنيه لتوفير ملابس العيد وسلع وسداد مصروفات

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود التى يبذلها العاملين بالتربية والتعليم والمتبرعين من أهالى القرية، خلال مبادرة حياة كريمة التى تنظمها مديرية التربية والتعليم بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتوفير ملابس العيد للطلاب وللأسرة المستحقة، إضافة لتوفير السلع الغذائية المجانية لهم، وسداد المصروفات للطلاب، موجها الشكر لكل المساهمين.

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مبادرة حياة كريمة لأبنائنا الطلاب تحت للمساهمة فى سداد الرسوم المدرسية، وتوفير المستلزمات الضرورية لأبنائنا الطلاب غير القادرين وأسرهم، بمدرسة الشهيد على صالح الابتدائية بإدارة برج البرلس، ضمن مسابقة تنظمها مديرية التربية والتعليم بين جميع المدارس (المراحل الثلاث) لاختيار 3 مدارس فائزة بالمركز الأول على كل إدارة، ويتم تقييم المدارس على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانطلاقًا من رؤية وزارة التربية والتعليم للدور الفاعل الذى لعبه المجتمع المدنى ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين باعتبارهم شركاء أساسيين فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم.

وتمكنت المبادرة بمدرسة الشهيد على صالح، من سداد مصروفات مدرسية لـ59 تلميذا وتلميذة بالمدرسة بتكلفة 112930جنيها، بالإضافة لسداد مصروفات 33 تلميذا وتلميذة بمدارس أخرى بالإدارة بتكلفة 10065 جنيها، وشراء وتوزيع زى مدرسى وأدوات مدرسية (كراريس، حقائب مدرسية، أقلام ) بتكلفة 57 ألف جنيه، شراء وتوزيع ملابس خروج بيتى وأحذية للطلاب غير القادرين وأسرهم بتكلفة 36 ألف جنيه، وتجهيز وتوزيع 80 شنطة رمضان تشتمل على (سكر، زيت طعام، سمن، بلح، لوبيا، أرز؛ عدس، فول، ملح، مربى، شاى، صلصة) لأسر التلاميذ غير القادرين بتكلفة 40 ألف جنيه.

كما تبرع أعضاء مجلس الأمناء ب 2 مبردة مياه بتكلفة 7 ألاف جنيه، وملابس أهلا بالعيد بتكلفة 31 ألف جنيه بالإضافة إلى تعلية فناء المدرسة فى بداية العام الدراسى عن طريق تبرع مجلس أمناء وآباء المدرسة بمبلغ 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى توزيع علب حلويات المولد على الطلاب وأسرهم بمبلغ 10 آلاف جنيه.

جاء ذلك بحضور إصلاح كمال، مدير إدارة برج البرلس، وعصام غانم، وكيل الادارة، ومحمد زكى حلمى، رئيس مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وزينب إبراهيم ندا، وكيل مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وربيع أحمد حسين، مدير وحدة المدرسة، وأميرة عبد الجليل البص، الأخصائية الاجتماعية المشرفة على المبادرة بالمدرسة، وصابر عامر رئيس مجلس وأباء ومعلمين المدرسة، وبهذا تم تقيم مبادرة حياة كريمة لأبنائنا الطلاب بـ36 مدرسة بـ12 ادارة تعليمية بإجمالى مبالغ مساعدات لأبنائنا الطلاب وأسرهم بمليون و370 ألف جنيه.

كما افتتح محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض ختام الانشطة بإدارة برج البرلس التعليمية، وتفقد حجرة التربية الفنية، مشيداُ باللوحات الفنية المتضمنة لمخرجات التربية الفنية والاستخدام الأمثل لخامات البيئة، وتفقد غرفة الوسائل التعليمية، مؤكدًا على أهميه تصميم وتنفيذ الوسائل فى تواجد الأطفال مع شرح الأحداث ليستفيد بها الطفل وتثبت المعلومة المقدمة للتلاميذ وتوضيحها بأسلوب أفضل، وحجرة الاقتصاد المنزلى، مشيدًا بورشة العمل المقامة بالمعرض للطالبات، وحجرة المجال الصناعى وأعجب سيادته بالمنتجات الخشبية والأركت.



وكيل تعليم كفر الشيخ بمعرض إدارة البرلس التعليمية



جانب من المبادرة لتوفير ملابس العيد بتعليم كفر الشيخ



توفير السلع الغذائية



توفير الملابس للاسر الاولى بالرعاية



توفير السلع للاسر الفقيرة



جانب من اللوحات الفنية بمعرض إدارة البرلس