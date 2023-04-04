صاحب أقدم محل فول فى البحيرة يكشف سر أكلة "الحباش"

البحيرة - ناصر جودة

عندما تمر بسوق البندر بمدينة دمنهور بالبحيرة ببهجته المعتاده واعواد الزينة البراقه التى تلف متاجره مع بداية شهر رمضان لابد أن يلفت نظرك محل" الجمل" أقدم محلات المأكولات الشعبية فى البحيرة الذى يقدم باقة من الفول المدمس والحباش وكافة المقبلات الرمضانية

شهرة المحل الذى يتعدى عمره أكثر من 100عام ليس فقط ما يلفت نظرك ولكن أيضا لإعلانه عن تخفيض أسعاره بمناسبة الشهر الكريم بحيث لا تتعدى 5 جنيهات فقط تحت شعار "مفيش عندنا غلاء أسعار".

وقال محمد الجمل صاحب مبادرة تخفيض الأسعار، إن المبادرة لا تستهدف الربح أو الدعاية بقدر ما تستهدف المساهمة فى عمل الخير ورفع الاعباء عن كاهل المواطنين البسطاء.

مضيفا " فيه ناس ظروفها ضعيفة لا تقدر على شراء المقبلات والمشهيات فى شهر رمضان..قلنا لازم نساعد باللى نقدر عليه..ولو كل واحد فى مكانه عمل إللى يقدر كنا هنواجه الغلاء بشكل حقيقى "

وأوضح محمد الجمل الذى يعمل مع أسرته فى إدارة محل المأكولات الشعبية بدمنهور أن هناك مأكولات تشتهر بها محافظة البحيرة خلال شهر رمضان خاصة مدينة دمنهور ومنها "الحباش" وهو أشهر الوجبات الرمضانية على الإطلاق ويمكن تناوله فى الافطار أو السحور مع أم الخلول باعتباره من المقبلات على السفرة البحراوية.

وعن أشهر الوجبات الشعبية التى تجد إقبالا عليها خلال شه ر رمضان أكد حسن الجمل الذى يعمل مع أسرته فى تقديم الوجبات الشعبية بسوق البندر أن أشهر الوجبات بعد الحباش هو الفول المحوج والفول المبهر بالسمن البلدى الذى يحتوى على عدد كبير من البهارات الغير دارجه والتى تعطى هذه الوجبة مزاقا مميزا ومختلفا إلى جانب السلطات بأنواعها والمخللات السورية بالمكسرات

وأوضح حسن الجمل أن هدف تقديم الوجبات الرمضانية بهذا التنوع بالاضافة إلى الربح التجارى هو إضفاء البهجة على الأهالى فى هذا الشهر الكريم خاصة الفئات البسيطة التى تسعى إلى تناول الأطعمة الشهية بأسعار فى متناول الجميع.

وعن تميز محل الجمل بتجهيز وجبة" الحباش" الدمنهورى خاصة فى شهر رمضان قال حسن الجمل" ربنا بيقسم الأرزاق على الناس كلها وبيميز بعض خلقه فى كل حاجة..علشان كده طلعنا على الدنيا عرفنا ازاى نجهز الحباش بطريقة معينة وبمقدار معين لان عمل الحباش توارثناه أبا عن جد من أكثر من 100سنة وفيه خلطة سرية اذا صح التعبير بتميز مكان عن التانى"

وبالنسبة لطريقة تجهيز الحباش فى المنزل قال حسن الجمل، إن مكونات تجهيز الحباش الدمنهورى معروفة للجميع لأن مكوناتها بسيطة والتى تضم الطحينة والزيت الحار والخضروات خاصة الطماطم والكزبرة بالإضافة إلى التوابل المختلفة ويتم تناولها مع أم الخلول، مؤكدا أن المسألة فى الأساس ليست مكونات فقط بل تعتمد على الخبرة و" النفس" من يجهزها.



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