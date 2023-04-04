حصاد الوزارات.. طرح منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات لوزارة التموين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التضامن: بنك ناصر يطرح شهادة ادخارية جديدة "حياة كريمة" لمدة 3 سنوات
إنشاء ورش ومصانع لصيانة وإنتاج قطارات السكة الحديد.. تفاصيل
الصحة تكشف الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية للفئة من 18 إلى 49 سنة
طرح منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات لوزارة التموين.. اعرف الأسعار
الصحة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تقدم خدماتها فى 14 تخصصا
وزير الصحة يوجه بسرعة العمل على حل تحديات الفرق الطبية بالمنشآت الصحية
منح من التعليم لطلبة الشهادة الإعدادية 2023.. اعرف التفاصيل
النقل تنفذ محطة تحيا مصر بميناء دمياط.. شاهد نسب التنفيذ.. فيديو
أستاذ بـ"إعلام عين شمس: مسلسل "الكتيبة 101" يغرس قيم الانتماء وحب الوطن
"القوى العاملة" بالإسكندرية تنظم ندوة توعوية حول العنف فى بيئة العمل
دار الإفتاء ترد على الشبهات فى مسألة حساب زكاة الفطر
منتجات الخيامية والفوانيس وزينة رمضان تتصدر معرض وزارة التضامن "ديارنا عربية"
"الأزهر" ينظم اليوم ملتقى "رياض الصائمين" تحت عنوان "رمضان شهر الإحسان"
وزير الصحة يستقبل ممثل منظمة "اليونيسيف" بمصر لمناقشة مستجدات العمل بالملفات المشتركة
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