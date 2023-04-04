حبس 3 أشقاء قتلوا سائق لودر فى المنوفية بسبب "ركن اللودر أمام المنزل"

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس أشقاء قتلوا سائق لودر بقرية ميت الموز التابعة ، عقب تعديهم عليه بسبب مشكلات الجيرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات

تمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية إلقاء القبض على 3 أشقاء قتلوا سائق لودر بقرية ميت الموز التابعة، عقب تعديهم عليه بسبب مشكلات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد مقتل سائق لودر في مشاجرة داخل قرية ميت الموز دائرة المركز وعلى الفور تحركت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد المغربي رئيس مباحث المركز لتحقيق في الواقعة، وتم القبض على 3 أشقاء قتلوا سائق لودر، جار وتربطهم معه صلة قرابه بسبب خلافات الجيرة وركن اللودر أمام المنزل، حيث بدأت بالتراشق بالكلام وتطورت لمشاجرة بالأيدي والتعدي على المجني عليه بالشوم، وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.