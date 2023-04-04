إصابة سائق نتيجة انقلاب تاكسى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب سائق بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب السيارة التاكسي التى يقودها أمام مسجد إعداد الدعاة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وتم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافه ورعايته طبيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة اجرة رقم 4968 ط ص ل مصر أمام مسجد إعداد الدعاة ونادى الزراعيين دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة أحمد محمد مختار 59 عاما سائق مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية ومصاب كدمة بالرقبة مع كدمة بالعمود الفقرى مع سحجات بالجسم.

وتم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافه ورعايته طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.