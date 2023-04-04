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إصابة 12 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة فى صحراوى لصف جنوب الجيزة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:19 ص
إصابة 12 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة فى صحراوى لصف جنوب الجيزة حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 12 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى الصف بجنوب الجيزة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الصف اتجاه مناطق جنوب الجيزة وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وعلى الفور تم فتح الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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