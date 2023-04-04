أسرة طلاب من أجل مصر جامعة كفر الشيخ توزع كراتين المواد الغذائية على المستحقين

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بـ جامعة كفر الشيخ ، فعالية كبرى لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس الجامعة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بمتابعة وإشراف الدكتور رشدي شوقي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج المنسق العام لأسرة طلاب من اجل مصر، والدكتورة مروة غلاب المنسق العام المساعد لأسرة طلاب من اجل مصر، وبحضور أعضاء هيئة التدريس، منسقي اسرة طلاب من اجل مصر بكليات الجامعة.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، ان الجامعة جهزت كراتين طلاب الخير في شهر الخير تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتوزيع عدد من كراتين المواد الغذائية، خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد «دسوقي» على أهمية دعم الأسر الأكثر احتياجا وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وذلك في إطار اهتمام أسرة طلاب من أجل مصر بالمشاركة الفعالة في عمل الخير.