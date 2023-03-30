جامعة كفر الشيخ تنظم المسابقة الكشفية الفنية لعشائر الجوالة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظم إدارة الجوالة والخدمة العامة المسابقة الكشفية الفنية لعشائر الجوالة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

حيث تتبارى عشائر الجوالة بالجامعة وفقا لبنود اللائحة المنظمة للمسابقة بهدف تنمية المهارات الكشفية والإرشادية للجوالين والجوالات وتنمية روح التعاون التنافسي بين العشائر من خلال تنفيذ الفعاليات المختلفة علي مدار أسبوع كامل خلال الفترة من 26 مارس الجاري وحتى 4 ابريل القادم، وبإشراف هيئة التحكيم علي أن يتم التحكيم النهائي للمسابقة الاثنين القادم بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب . وذلك ضمن مشروعات مركز التدريب الكشفي والإرشادي.

وأشاد رئيس الجامعة، بأعمال الطلاب والطالبات الفنية من أشغال ولوحات موضحا حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة لدورها المهم في تكوين شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم لاكتساب خبرات وثقافات متنوعة مشيرا إلى أهمية دور النشاط الكشفي والجوالة لتعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق الواحد ونشر روح التنافس الشريف بين المشاركين في إطار المبادئ الكشفية والتي تهدف الى تنمية المجتمع والخدمة العامة والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بمتابعة وتنفيذ الدكتور صفوة شلبى مدير ادارة الجوالة والخدمة العامة، ومسئولي النشاط بالإدارة حازم عياد، وأحمد عبد الله، وأمل عبد الرحمن، ومسئولي رعاية الشباب بكليات الجامعة.