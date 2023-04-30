7 نصائح للمساعدة فى علاج أعراض انسحاب الكافيين

كتبت إيناس البنا

إذا أصبح جسمك معتمدًا على الكافيين، فقد تواجه أعراض الانسحاب، مثل الصداع أو الغثيان، إذا قررت الإقلاع عن الكافيين أو التقليل منه، حيث تعتمد شدة أعراض الانسحاب عادةً على كمية الكافيين التي كنت تتناولها سابقًا، ومدى تقليل تناولك بشكل كبير.

مع الاستخدام المستمر للكافيين بمرور الوقت، يتكيف الدماغ مع مستقبلاته للاستجابة لتأثيرات الكافيين ويطور الاعتماد عليه، لذلك، يجب أن يتم الإقلاع عن الكافيين بحذر وببطء، وبالتالي فإن الدماغ لديه القدرة التدريجية على إعادة التكيف."

فيما يلي بعض أعراض انسحاب الكافيين الشائعة التي يمكن توقعها وفقًا لموقع "insider"

1. الصداع

وفقًا للأبحاث فإن 50٪ من الأشخاص الذين ينسحبون من الكافيين يعانون من الصداع ، يكون سبب هذا الصداع هو أن الكافيين يقيد الأوعية الدموية في دماغك، وعندما لا يكون هناك كافيين في نظامك بعد الآن، تتمدد تلك الأوعية الدموية، مما يتسبب في اندفاع تدفق الدم إلى الدماغ.

كيفية علاجه: يجب أن يزول هذا الصداع بمجرد أن يعتاد عقلك على زيادة تدفق الدم، في غضون ذلك، يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف هذا الصداع.

2. الغثيان

يعاني بعض الأشخاص من أعراض شبيهة بأعراض الانفلونزا مع انسحاب الكافيين - مثل الغثيان أو الشعور العام بالغثيان، في بعض الحالات، يمكن أن يسبب هذا القيء أيضًا .

كيفية العلاج: لحسن الحظ، يمكن تناول الأدوية المضادة للقىء التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج أعراض الجهاز الهضمي، أو يمكنك تجربة العلاجات الطبيعية مثل العلاج بالإبر أو مكملات الزنجبيل .

3. التعب

كثير من الناس يشربون الكافيين أول شيء في الصباح لمساعدتهم على الاستيقاظ، يمنع الكافيين مستقبلات الدماغ للأدينوزين، وهو ناقل عصبي يجعلك تشعر بالنعاس، لذلك ، ليس من المستغرب أن تشعر بالتعب أو الخمول بعد التوقف عن تناوله.

كيفية علاجه: حارب هذا التعب من خلال تناول الطعام بشكل متكرر وممارسة الرياضة بانتظام وشرب الكثير من الماء والحصول على قسط كافٍ من النوم.

4. صعوبة التركيز

لقد ثبت أن الكافيين يحسن قدرات حل المشكلات، وكذلك الذاكرة، ووقت الاستجابة، من بين الفوائد المعرفية الأخرى، لذلك، بمجرد أن تبدأ في تناول كمية أقل منه - أو لا تتناوله على الإطلاق - قد تجد صعوبة في التركيز.

كيفية علاجها: تقليل تناولك للزيادات الصغيرة جدًا مثل 10 ملليجرام يوميًا من شأنه أن يقلل من شدة هذه الأعراض - ولكن ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة واستخدام برامج التدريب المعرفي كلها طرق لتحسين التركيز .

5. التهيج

يزيد الكافيين من عدد مستقبلات الدوبامين، وهي مادة كيميائية تبعث على الشعور بالسعادة وتثير الرضا والسرور في الدماغ، هذا يعني أنه عندما تتوقف عن تناول الكافيين أو تقلل من تناولك ، قد تشعر بشكل عام بدافع أقل.

كيفية علاجه: أفضل طريقة للتخفيف من حدة التهيج هي تقليل تناول الكافيين تدريجياً بدلاً من الإقلاع عن تناول الديك الرومي البارد. على سبيل المثال ، إذا كنت تشرب كوبًا واحدًا مرتين يوميًا ، فحاول تقليله إلى نصف كوب مرتين يوميًا وانظر كيف تشعر.

6. انخفاض الحالة المزاجية

وُجد أن الكافيين له تأثيرات في تحسين الحالة المزاجية، وذلك بفضل علاقته بالدوبامين، لسوء الحظ، هذا يعني أيضًا أن مزاجك قد يبدأ في الانخفاض بعد التوقف عن تناوله، وإذا توقفت عن تناول الكافيين فجأة ، فمن المرجح أن يبدأ الاكتئاب أو يزداد سوءًا.

كيفية علاجه: تحدث إلى طبيبك إذا استمر هذا الاكتئاب ، أو كان يتدخل سلبًا في حياتك اليومية، بخلاف ذلك ، فإن زيادة النشاط البدني، والحفاظ على نظام غذائي متوازن ، والتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة الداعمين ، والالتزام بجدول النوم، كلها استراتيجيات قد تساعد في تخفيف هذه الأعراض.

7. رعاش اليد

الاهتزازات التي لا يمكن السيطرة عليها عادة في اليدين ، هي عرض آخر معروف لانسحاب الكافيين، في حين أن سبب الرعاش غير واضح ، فمن المعروف أن الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي) ، وتحدث الرعشات بسبب مشاكل في أجزاء الدماغ المسؤولة عن الحركة.

كيفية التعامل معها: يجب أن تختفي هذه الهزات بمجرد أن يتكيف جسمك مع نقص الكافيين، ولكن في غضون ذلك، فإن إيجاد طرق لإدارة التوتر في حياتك يمكن أن يساعد في تقليلها.

ما هي مدة انسحاب الكافيين؟

وجدت مراجعة أجريت عام 2004 أن أعراض انسحاب الكافيين عادة ما تظهر في غضون 12 إلى 24 ساعة بعد التوقف عن تناول الكافيين، وتكون أسوأ في حوالي 20 إلى 51 ساعة، عادة ما تستمر هذه الأعراض لمدة يومين إلى تسعة أيام.