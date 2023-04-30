6 أشياء يجب معرفتها عن الكربوهيدرات.. أبرزها الحصول على الطاقة

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر الكربوهيدرات من أكثر العناصر الغذائية استهلاكًا، وتحظى باهتمام كبير ، قد يكون من المفاجئ معرفة أن الكربوهيدرات يمكن أن تساعد (أو تضر) وجباتنا الغذائية، اعتمادًا على طريقة تناولها، تأتي الكربوهيدرات في ثلاثة أشكال وهى النشويات والسكريات والألياف، النشويات عبارة عن كربوهيدرات معقدة، ويمكن أن يكون السكر متأصلًا أو مضافًا إلى الأطعمة ، والألياف هي كربوهيدرات غير قابلة للهضم، يمكن أن يؤدي التوازن الصحيح لهذه الكربوهيدرات إلى نتائج صحية مرغوبة، بما في ذلك منع أو إدارة الحالات المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب، وإليك كل ما تريد معرفته عن الكربوهيدرات، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1. الكربوهيدرات لا تسبب مرض السكري

سبب مرض السكري غير معروف ولكنه ناتج عن تلف البنكرياس (داء السكري من النوع 1)، أو مقاومة الأنسولين (داء السكري من النوع 2)، إن تناول الكثير من الكربوهيدرات لا يؤدي إلى هذه الاستجابة، فإن عوامل نمط الحياة - مثل زيادة الوزن أو السمنة أو الاستعداد الوراثي لهذه الحالة - يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

2. الكربوهيدرات تمنح الطاقة

الكربوهيدرات هي مصدر الوقود المفضل للجسم ومصدر الوقود الوحيد للدماغ في حالة التغذية أو الصيام ، إنه أسهل العناصر الغذائية وأكثرها كفاءة لتزويد أجسامنا بالطاقة للقيام بكل شيء من التنفس والتفكير إلى الجري والرقص ، فإن تناول الكربوهيدرات الكافي على مدار هو مفتاح القدرة على التحمل.

3. الكربوهيدرات من الخبز ليست كلها متساوية

عند التخطيط لخيارات الحبوب الخاصة بك - مثل الخبز والأطعمة الشبيهة بما في ذلك الكعك والفطائر والخبز والتورتيلا ، اختر الحبوب الكاملة، توصي أكاديمية التغذية وعلم التغذية بتناول الأطعمة التي تحتوي الحبوب الكاملة وتشمل ذلك الأرز البني والكينوا ومكرونة القمح الكامل وخبز الحبوب الكاملة.

4. الفواكه والخضراوات تحتوي على الكربوهيدرات

مجموعتا الطعام الرئيسيتان اللتان يجب أن يسعى معظمنا إلى زيادتهما تصادف أنهما تحتويان على كمية كبيرة من الكربوهيدرات في تركيبتهما الغذائية، ينصح أخصائيو التغذية باستهلاك الفاكهة والخضروات باستمرار في اتباع نظام غذائي صحي، تحتوي تفاحة واحدة كبيرة على حوالي 34 جرامًا من الكربوهيدرات (25 جرامًا من السكر) ، بينما تحتوي حبة بندورة واحدة كبيرة على حوالي سبعة جرامات من الكربوهيدرات (خمسة جرامات من السكر).

5. الألياف الكربوهيدرات

توفر الألياف فوائد رائعة لصحتنا، بما في ذلك الشبع ، وتنظيم نسبة السكر في الدم ، وإدارة نسبة الكوليسترول في الدم، والحماية من السرطان، وانتظام الأمعاء، لا نريد التقليل من هذه المغذيات لأنه قد يتم تجاهلها على أنها "مجرد كربوهيدرات"، أكثر من 90٪ من النساء و97٪ من الرجال لا يستوفون حاليًا توصيات الألياف للبالغين، والتي تتراوح بين 28-34 جرامًا يوميًا، حسب العمر والجنس، تشمل الكربوهيدرات الغنية بالألياف العدس والكمثرى والحمص.

6. نصف السعرات الحرارية يجب أن تكون من الكربوهيدرات

الشخص الذي يستهلك 2000 سعر حراري يجب أن يأكل ما بين 900 إلى 1300 سعرة حرارية ، أو 225 إلى 325 جرامًا على التوالي، كل يوم على شكل كربوهيدرات، قد يبدو هذا مرتفعًا ولكن تذكر أن الكربوهيدرات توجد في كل مجموعة غذائية، بما في ذلك الفاكهة (مثل الموز) والخضراوات (مثل البطاطس) والحبوب (مثل الأرز) والبروتين (مثل الفول) ومنتجات الألبان (مثل الزبادي).